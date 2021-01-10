Модель требует от Александра Гордона публичных извинений

Модель Елена Миськова спустя три года решила обратиться в полицию. Ещё в 2017 году во время съёмок шоу телеведущий Александр Гордон назвал её проституткой.

"Я хочу публичных извинений и наказаний согласно закону. Возможно, это будет административный штраф. Но ответственность за свои слова он должен понести, а то так и будет — оскорбил одну, вторую, третью, пятую", — утверждает Миськова.

Примечательно, что Гордон отказался как-либо комментировать ситуацию и назвал происходящее "бредом".