Актёр и сценарист Максим Браматкин умер 10 января. Об этом сообщил режиссёр Донатас Грудович.

Он опубликовал в социальных сетях некролог, посвящённый своему умершему другу. В СМИ сообщают, что причиной смерти Браматкина стал гипертонический криз.

"В телефоне от него непрочитанное сообщение: "С Новым годом, извини — я спал". Самое страшное — предчувствовал за неделю, но так и не доехал до него. От себя могу сказать, что последние наши годы с ним были плодотворными, он был большой молодец, потому что мы сняли с ним четыре фильма за короткий срок. Последние дни он был очень дисциплинирован и расцветал в кадре, но угасал дома без работы, а это очень важно, чтобы у гениальных людей была работа. Мне даже папа сказал: "Снимай его пока жив". Я успел тебя снять в том кино, которое ты хотел, Максим… Старость, это когда ходишь на кладбище к друзьям", — пишет Грудович.