"Я не бомжиха": Собчак пожаловалась на некачественную "ювелирку"

Журналистка продемонстрировала подписчикам почерневшие пальцы рук.

Ксения Собчак в сторис Instagram опубликовала фото, на котором обращает внимание на то, какие следы на её руках оставляют дорогие кольца.

Светская львица объяснила, что приобрела кольца у известного бренда, "изменив" производителю, у которого всегда покупала украшения.

Дизайн ювелирных изделий представляет собой черный и красный крест, выложенный камнями.

Собчак предположила, что её "Бог наказал за чужую ювелирку".

"Смотрите, какие у меня черные руки. Это я не бомжиха, кольца купила. А стоит как чугунный мост. И что теперь делать?", — вопрошает Ксения Анатольевна.

Интернет-пользователи в шутку предположили, что на Собчак кто-то навёл порчу, поэтому у неё чернеют пальцы рук.