Светлана Светличная рассказала об отношениях с 37-летним актёром

Звезда культового советского фильма "Бриллиантовая рука" нашла сильное мужское плечо.

Светлана Светличная объяснила, что 2020 год выдался для неё непростым. 80-летняя артистка жаловалась на то, что несколько раз неизвестные покушались на её жизнь.

В конце прошлого года актриса угодила в больницу с подозрением на инсульт.

К счастью, диагноз не подтвердился, и одна из самых красивых актрис советского кино вернулась к привычному образу жизни.

Отношения с сыном у Светличной не заладились. Не смогла она найти и общий язык с невесткой и внучкой.

Зато актриса рада, что у неё есть настоящий друг — актёр популярного телесериала "Клуб" Иван Николаев. Он подарил Светличной кота и иногда сопровождает знаменитую актрису на светских мероприятиях.