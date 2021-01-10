Звезда культового советского фильма "Бриллиантовая рука" нашла сильное мужское плечо.
Светлана Светличная объяснила, что 2020 год выдался для неё непростым. 80-летняя артистка жаловалась на то, что несколько раз неизвестные покушались на её жизнь.
В конце прошлого года актриса угодила в больницу с подозрением на инсульт.
К счастью, диагноз не подтвердился, и одна из самых красивых актрис советского кино вернулась к привычному образу жизни.
Отношения с сыном у Светличной не заладились. Не смогла она найти и общий язык с невесткой и внучкой.
Зато актриса рада, что у неё есть настоящий друг — актёр популярного телесериала "Клуб" Иван Николаев. Он подарил Светличной кота и иногда сопровождает знаменитую актрису на светских мероприятиях.
"Для меня он — родственная душа. Он очень умный, интеллигентный и красивый. Я вообще люблю красивых мужчин. Могу их даже чмокнуть! Что касается Вани, то он — моя главная защита. С годами ко мне пришла мудрость. И я стала понимать, что любая женщина, да еще в моем возрасте, нуждается в защите и опоре, которая позволяет в непростых моментах широко расправить плечи", — объяснила Светлана Светличная в интервью изданию Sobesednik. ru.
Выступая с докладом на съезде Трудовой партии Кореи, Ким Чен Ын расставил геополитические акценты и высказался об отношениях с США, Китаем и Россией.