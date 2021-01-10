Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
В России усилили контроль за оборотом наличных и безналичных средств
Официант сел в тюрьму за кражи вещей из Букингемского дворца
В России появился новый штраф для автомобилистов
Илон Маск распродаст всё своё имущество ради колонизации Марса
Microsoft запатентовала способ цифровой реинкарнации человека
Журналист из США рассказал об опыте вакцинации "Спутником V"
Принц Гарри и Меган Маркл ушли из социальных сетей
Елизавета II привилась от коронавируса
Путин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Индонезии

Светлана Светличная рассказала об отношениях с 37-летним актёром

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Звезда культового советского фильма "Бриллиантовая рука" нашла сильное мужское плечо.

Светлана Светличная рассказала об отношениях с 37-летним актёром

Светлана Светличная объяснила, что 2020 год выдался для неё непростым. 80-летняя артистка жаловалась на то, что несколько раз неизвестные покушались на её жизнь.

В конце прошлого года актриса угодила в больницу с подозрением на инсульт.

К счастью, диагноз не подтвердился, и одна из самых красивых актрис советского кино вернулась к привычному образу жизни.

Отношения с сыном у Светличной не заладились. Не смогла она найти и общий язык с невесткой и внучкой.

Зато актриса рада, что у неё есть настоящий друг — актёр популярного телесериала "Клуб" Иван Николаев. Он подарил Светличной кота и иногда сопровождает знаменитую актрису на светских мероприятиях.

"Для меня он — родственная душа. Он очень умный, интеллигентный и красивый. Я вообще люблю красивых мужчин. Могу их даже чмокнуть! Что касается Вани, то он — моя главная защита. С годами ко мне пришла мудрость. И я стала понимать, что любая женщина, да еще в моем возрасте, нуждается в защите и опоре, которая позволяет в непростых моментах широко расправить плечи", — объяснила Светлана Светличная в интервью изданию Sobesednik. ru.

 

Автор: Елена Былкина
Последние материалы
"Я не бомжиха": Собчак пожаловалась на некачественную "ювелирку"
Bloomberg заявил, что вакцине "Спутник V" можно доверять
Светлана Светличная рассказала об отношениях с 37-летним актёром
В США арестован "викинг", штурмовавший Капитолий
В России усилили контроль за оборотом наличных и безналичных средств
Официант сел в тюрьму за кражи вещей из Букингемского дворца
В России появился новый штраф для автомобилистов
Илон Маск распродаст всё своё имущество ради колонизации Марса
Microsoft запатентовала способ цифровой реинкарнации человека
Журналист из США рассказал об опыте вакцинации "Спутником V"
Популярное
Мир. Новости мира
Ким Чен Ын назвал США "главным врагом"

Выступая с докладом на съезде Трудовой партии Кореи, Ким Чен Ын расставил геополитические акценты и высказался об отношениях с США, Китаем и Россией.

Ким Чен Ын назвал США "главным врагом"
"Русская", задержанная при штурме Капитолия, оказалась молдаванкой
Мир. Новости мира
"Русская", задержанная при штурме Капитолия, оказалась молдаванкой
Бывший СССР
Назарбаев впервые прокомментировал смерть своего внука
Российский шоу-бизнес
Филиппу Киркорову могут запретить выезд за рубеж
Игорь Буккер Поселения в дебрях Амазонки копируют созвездия Игорь Буккер Василий Амирджанов Роднина разглядела в Дзюбе перспективного политика Василий Амирджанов Усам Оздемиров Лунный клондайк грозит милитаризацией космоса Усам Оздемиров
Комментарии
Иван Сафронов - предатель или нет?
"Старикам" здесь место? Чего ожидать от парламентской оппозиции на выборах-2021
Елена Панина: Экономическое развитие Донбасса возможно
Сатурналии язычников превратились в Рождество
Россия Донбассу — от помощи к сотрудничеству
Кому костью в горле стало стихотворение "Я - русский"
Кому костью в горле стало стихотворение "Я - русский"
Россия Донбассу — от помощи к сотрудничеству
В России увеличили МРОТ
Кому костью в горле стало стихотворение "Я - русский"
Запад демонизирует Россию планово
В Японии хотят создать космический спутник из дерева
США — страна третьего мира
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
Достроят - не достроят: что будет с "Северным потоком - 2"
Кому костью в горле стало стихотворение "Я - русский"
США — страна третьего мира
Достроят - не достроят: что будет с "Северным потоком - 2"
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
США — страна третьего мира
Кому костью в горле стало стихотворение "Я - русский"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников