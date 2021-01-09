Дочь Заворотнюк впервые высказалась о болезни мамы

Девушка ответила подписчикам на вопросы о самочувствии звезды сериала "Моя прекрасная няня".

Анна Заворотнюк долгое время всячески избегала темы болезни своей мамы. Она объясняла, что в семье приняли решение не давать комментарии по этому поводу.

Анна активно ведёт свою странице в Instagram. Периодически она устраивает с фолловерами интерактивное общение.

В очередной раз девушка предложила своим подписчикам задавать ей интересующие вопросы.

Дочку Анастасии Заворотнюк спрашивали о моде, косметике и прочих женских хитростях. Одна из подписчиц не удержалась и спросила о том, что действительно всех волнует.

Женщина извинилась за свой вопрос, который для родственников актрисы является крайне непростым. Она попросила Анну сказать несколько слов о текущем состоянии артистки, которая борется с раком головного мозга.