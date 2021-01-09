Девушка ответила подписчикам на вопросы о самочувствии звезды сериала "Моя прекрасная няня".
Анна Заворотнюк долгое время всячески избегала темы болезни своей мамы. Она объясняла, что в семье приняли решение не давать комментарии по этому поводу.
Анна активно ведёт свою странице в Instagram. Периодически она устраивает с фолловерами интерактивное общение.
В очередной раз девушка предложила своим подписчикам задавать ей интересующие вопросы.
Дочку Анастасии Заворотнюк спрашивали о моде, косметике и прочих женских хитростях. Одна из подписчиц не удержалась и спросила о том, что действительно всех волнует.
Женщина извинилась за свой вопрос, который для родственников актрисы является крайне непростым. Она попросила Анну сказать несколько слов о текущем состоянии артистки, которая борется с раком головного мозга.
"Моя Мама очень тяжело болеет, но мы лечимся, верим в лучшее, и я очень надеюсь, что все победим", — написала Анна Заворотнюк в ответ на вопрос подписчицы.
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