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Дочь Заворотнюк впервые высказалась о болезни мамы

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Девушка ответила подписчикам на вопросы о самочувствии звезды сериала "Моя прекрасная няня".

Дочь Заворотнюк впервые высказалась о болезни мамы

Анна Заворотнюк долгое время всячески избегала темы болезни своей мамы. Она объясняла, что в семье приняли решение не давать комментарии по этому поводу.

Анна активно ведёт свою странице в Instagram. Периодически она устраивает с фолловерами интерактивное общение.

В очередной раз девушка предложила своим подписчикам задавать ей интересующие вопросы.

Дочку Анастасии Заворотнюк спрашивали о моде, косметике и прочих женских хитростях. Одна из подписчиц не удержалась и спросила о том, что действительно всех волнует.

Женщина извинилась за свой вопрос, который для родственников актрисы является крайне непростым. Она попросила Анну сказать несколько слов о текущем состоянии артистки, которая борется с раком головного мозга.

"Моя Мама очень тяжело болеет, но мы лечимся, верим в лучшее, и я очень надеюсь, что все победим", — написала Анна Заворотнюк в ответ на вопрос подписчицы.

Автор: Елена Былкина
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