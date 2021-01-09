Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
Власти Индонезии признали факт крушения пассажирского самолёта
Собчак опубликовала снимок своего отца с Байденом
Михаил Ширвиндт пожаловался на цензуру на ТВ
В упавшем у берегов Индонезии самолёте не было граждан России
"Надоело": Звезда "Уральских пельменей" устроился работать парковщиком
Собчак высмеяла мальдивскую свадьбу Бузовой 
В Норильске запретили подъём на гору, с которой сошла лавина
Лия Ахеджакова попала в больницу с коронавирусом
Обнаружены обломки пассажирского Boeing, вылетевшего из Джакарты

Филиппу Киркорову могут запретить выезд за рубеж

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Король российской эстрады задолжал налоговикам.

Пока Филипп Киркоров постит в своём Instagram видео и фото из солнечного Майами, у него копится долг. Певцом заинтересовались судебные приставы, так как исполнитель, по данным Телеграм-канала Mash, задолжал почти 100 тысяч рублей налогов.

"Концертные дела исполнитель ведёт через свою ООО "Филипп Киркоров Продакшн". Но пока он голосил со сцены фанатам, совсем забыл платить по счетам. Налоговики настойчиво слали компании извещения, в общей сложности накапало 95 тысяч рублей", — сообщает Телеграм-канал Mash.

Сумма, по меркам состоятельного исполнителя, незначительная, однако даже такой пустяк может стать для Филиппа Бедросовича препятствием к тому, чтобы пересекать российскую границу.

 

Автор: Елена Былкина, Редактор: Елена Тимошкина
Последние материалы
Ахеджакова опровергла свою госпитализацию
Елена Панина: Экономическое развитие Донбасса возможно
Омское общежитие залило кипятком
Поселения в дебрях Амазонки копируют созвездия
Роднина разглядела в Дзюбе перспективного политика
Филиппу Киркорову могут запретить выезд за рубеж
Создатель бренда Natura Siberica оставил детей без наследства
Лука Затравкин лишился иммунитета от COVID-19 из-за алкоголя
Леонид Якубович признался, что принимал роды в юности
Власти Индонезии признали факт крушения пассажирского самолёта
Популярное
Общество
Климатолог рассказала об аномально опасном лете 2021 в России

Климатологи ожидают аномально опасное лето в 2021 году в России.

Климатолог рассказала об аномально опасном лете 2021 в России
Ким Чен Ын назвал США "главным врагом"
Мир. Новости мира
Ким Чен Ын назвал США "главным врагом"
Российский шоу-бизнес
Манукян признался, что Бузова его "подзадолбала"
Мир. Новости мира
Штурмовавшие Капитолий унесли оттуда секретные документы
Игорь Буккер Поселения в дебрях Амазонки копируют созвездия Игорь Буккер Василий Амирджанов Роднина разглядела в Дзюбе перспективного политика Василий Амирджанов Усам Оздемиров Лунный клондайк грозит милитаризацией космоса Усам Оздемиров
Комментарии
Россия Донбассу — от помощи к сотрудничеству
Кому костью в горле стало стихотворение "Я - русский"
Кому костью в горле стало стихотворение "Я - русский"
Россия Донбассу — от помощи к сотрудничеству
В России увеличили МРОТ
Кому костью в горле стало стихотворение "Я - русский"
Запад демонизирует Россию планово
В Японии хотят создать космический спутник из дерева
США — страна третьего мира
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
Достроят - не достроят: что будет с "Северным потоком - 2"
Кому костью в горле стало стихотворение "Я - русский"
США — страна третьего мира
Достроят - не достроят: что будет с "Северным потоком - 2"
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
США — страна третьего мира
Кому костью в горле стало стихотворение "Я - русский"
Кому костью в горле стало стихотворение "Я - русский"
Кому костью в горле стало стихотворение "Я - русский"
Кому костью в горле стало стихотворение "Я - русский"
Штурмовавшие Капитолий унесли оттуда секретные документы
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников