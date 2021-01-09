Филиппу Киркорову могут запретить выезд за рубеж

Король российской эстрады задолжал налоговикам.

Пока Филипп Киркоров постит в своём Instagram видео и фото из солнечного Майами, у него копится долг. Певцом заинтересовались судебные приставы, так как исполнитель, по данным Телеграм-канала Mash, задолжал почти 100 тысяч рублей налогов.

"Концертные дела исполнитель ведёт через свою ООО "Филипп Киркоров Продакшн". Но пока он голосил со сцены фанатам, совсем забыл платить по счетам. Налоговики настойчиво слали компании извещения, в общей сложности накапало 95 тысяч рублей", — сообщает Телеграм-канал Mash.

Сумма, по меркам состоятельного исполнителя, незначительная, однако даже такой пустяк может стать для Филиппа Бедросовича препятствием к тому, чтобы пересекать российскую границу.