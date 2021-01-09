В очередном выпуске передачи "Поле чудес" самый импозантный ведущий российского ТВ обмолвился о своём необычном опыте.
На откровение Леонида Якубовича навел шуточный урок материнства, который провела для него одна из гостей капитал-шоу.
Женщина, которая в силу своей профессии помогает неопытным мамам советами по уходу за новорождёнными, примерила на Леонида Аркадьевича роль беременной мамочки. Она также вручила ведущему в руки куклу, символизирующую недавно появившегося на свет малыша.
Якубович со своей ролью беременной мамочки справился со свойственным ему остроумием.
Когда мини-спектакль был разыгран Леонид Аркадьевич объяснил, что акушерство для него — наука не новая.
Телеведущий вспомнил один случай из прошлого, который весьма удивил зрителей программы.
"Мне в 16 лет пришлось самостоятельно принять роды. Мне пришлось, так как вокруг никого не было", — пояснил ведущий передачи "Поле чудес".
Как именно и при каких обстоятельствах это произошло телеведущий рассказывать не стал, интригуя публику своим необычным приключением со времён юности.
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