Леонид Якубович признался, что принимал роды в юности

В очередном выпуске передачи "Поле чудес" самый импозантный ведущий российского ТВ обмолвился о своём необычном опыте.

На откровение Леонида Якубовича навел шуточный урок материнства, который провела для него одна из гостей капитал-шоу.

Женщина, которая в силу своей профессии помогает неопытным мамам советами по уходу за новорождёнными, примерила на Леонида Аркадьевича роль беременной мамочки. Она также вручила ведущему в руки куклу, символизирующую недавно появившегося на свет малыша.

Якубович со своей ролью беременной мамочки справился со свойственным ему остроумием.

Когда мини-спектакль был разыгран Леонид Аркадьевич объяснил, что акушерство для него — наука не новая.

Телеведущий вспомнил один случай из прошлого, который весьма удивил зрителей программы.

"Мне в 16 лет пришлось самостоятельно принять роды. Мне пришлось, так как вокруг никого не было", — пояснил ведущий передачи "Поле чудес".

Как именно и при каких обстоятельствах это произошло телеведущий рассказывать не стал, интригуя публику своим необычным приключением со времён юности.