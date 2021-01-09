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Ксения Собчак опубликовала снимок своего отца с Байденом

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Журналистка отыскала в семейном архиве фото нового президента США.

Ксения Собчак в своём Телеграм-канале "Кровавая барыня" представила подписчикам фото, на котором её отец, известный правовед и единственный мэр Санкт-Петербурга, Анатолий Собчак запечатлён с первым лицом американского государства Джо Байденом.

"Ого. Нашла фото папы с Байденом", — написала Ксения Анатольевна под снимком.

Ранее Собчак высказывалась по поводу того, что руководство социальных сетей "Твиттер" и "Фейсбук" блокирует сообщения Трампа.

Такие методы журналистка назвала "самым настоящим Роскомнадзором в действии".

Автор: Елена Былкина
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