Ксения Собчак опубликовала снимок своего отца с Байденом

Журналистка отыскала в семейном архиве фото нового президента США.

Ксения Собчак в своём Телеграм-канале "Кровавая барыня" представила подписчикам фото, на котором её отец, известный правовед и единственный мэр Санкт-Петербурга, Анатолий Собчак запечатлён с первым лицом американского государства Джо Байденом.

"Ого. Нашла фото папы с Байденом", — написала Ксения Анатольевна под снимком.

Ранее Собчак высказывалась по поводу того, что руководство социальных сетей "Твиттер" и "Фейсбук" блокирует сообщения Трампа.

Такие методы журналистка назвала "самым настоящим Роскомнадзором в действии".