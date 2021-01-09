Собчак высмеяла мальдивскую свадьбу Бузовой

Журналистке показалось, что её бывшая коллега по "Дому-2" повторяется.

Ольга Бузова и Давид Манукян сочетались браком, который в Сети уже прозвали "игрушечным".

Несмотря на то что молодожёнам выдали свидетельство о регистрации брака, данная бумага на территории РФ не имеет юридической силы. Именно поэтому свадьба прошла как бы понарошку.

Влюблённые не опубликовали в своих аккаунтах фото с церемонии бракосочетания. Комментировать свой "тропический" союз парочка тоже не стала.

Ксения Собчак не оставила без внимания такое событие.

В своем Telegram-канале светская львица высказалась на тему свадьбы своей бывшей соратницы по телестройке.