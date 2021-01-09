Журналистке показалось, что её бывшая коллега по "Дому-2" повторяется.
Ольга Бузова и Давид Манукян сочетались браком, который в Сети уже прозвали "игрушечным".
Несмотря на то что молодожёнам выдали свидетельство о регистрации брака, данная бумага на территории РФ не имеет юридической силы. Именно поэтому свадьба прошла как бы понарошку.
Влюблённые не опубликовали в своих аккаунтах фото с церемонии бракосочетания. Комментировать свой "тропический" союз парочка тоже не стала.
Ксения Собчак не оставила без внимания такое событие.
В своем Telegram-канале светская львица высказалась на тему свадьбы своей бывшей соратницы по телестройке.
"Оля на Мальдивах уже как-то "жанилась", — написала Ксения Анатольевна, намекая на то, что подобную церемонию Ольга уже практиковала с Дмитрием Тарасовым.
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