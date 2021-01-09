Девушка ранее пожаловалась на неудачное начало года.
Дочь певца Валерия Меладзе от первого брака Арина опубликовала в своëм инстаграм фото из больницы.
Младшая дочь исполнителя сообщила о том, что сломала шею в Рождество.
Потом девушка удалила пугающий пост.
Подписчики Арины пожелали девушке как можно быстрее оправиться от травмы.
Она не оставила фолловеров в неведении, сообщив, что всë не так плохо, как предполагалось изначально.
"Огромное спасибо всем за слова поддержки. Все не так плохо, как могло быть: сломан один позвонок. Всем здоровья в 2021 году. Будьте аккуратны" — написала Арина Меладзе в своëм микроблоге.
Климатологи ожидают аномально опасное лето в 2021 году в России.