Сломавшая шею дочь Меладзе рассказала о травме

Девушка ранее пожаловалась на неудачное начало года.

Дочь певца Валерия Меладзе от первого брака Арина опубликовала в своëм инстаграм фото из больницы.

Младшая дочь исполнителя сообщила о том, что сломала шею в Рождество.

Потом девушка удалила пугающий пост.

Подписчики Арины пожелали девушке как можно быстрее оправиться от травмы.

Она не оставила фолловеров в неведении, сообщив, что всë не так плохо, как предполагалось изначально.