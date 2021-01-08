Манукян признался, что Бузова его "подзадолбала"

Дава решил радикальным способом избавиться от возлюбленной.

Давид Манукян поделился с подписчиками полезным советом.

"Лайфхак для пацанов. Если ваша девушка немножко вас подзадолбала — сфоткай меня, сними видео на отдыхе — приезжаете на необитаемый остров, вот так закапываем", — сказал Дава.

Он навёл камеру на Ольгу Бузову, от которой в песке виднелась лишь голова. Давид закопал любимую в белый песок.

Манукян удаляется на видео от Бузовой, не обращая внимания на протесты и просьбы о помощи своей возлюбленной.