Дава решил радикальным способом избавиться от возлюбленной.
Давид Манукян поделился с подписчиками полезным советом.
"Лайфхак для пацанов. Если ваша девушка немножко вас подзадолбала — сфоткай меня, сними видео на отдыхе — приезжаете на необитаемый остров, вот так закапываем", — сказал Дава.
Он навёл камеру на Ольгу Бузову, от которой в песке виднелась лишь голова. Давид закопал любимую в белый песок.
Манукян удаляется на видео от Бузовой, не обращая внимания на протесты и просьбы о помощи своей возлюбленной.
"Парни, не повторяйте в домашних условиях! Могут быть последствия" — предупредил Дава фолловеров.
С заявлением по поводу массового штурма американского Капитолия выступил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.