Ксения Собчак оценила попытку мятежа в Америке

Журналистка объяснила, что происходит в США.

Ксения Собчак уверена, что американской демократии ничего не грозит. Светская львица отметила, что властная структура США очень отличается от российской вертикали власти, поэтому революция не сможет уничтожить многосложную систему управления страной.

"Без иллюзий - это только в имперской России пьяная матросня, захватившая зимний, это свершенная революция. Потому как у нас, что тогда самодержавие, что сейчас-вертикаль выстроена под один центр и поэтому можно с ним бороться и гипотетически-побороть. Американская демократия сильна своей сложной системой - там много факторов, много центров влияния, нет никакой единой фигуры, которую надо "свергнуть", — написала Ксения Анатольевна в в Instagram.

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"Это за гранью добра и зла. Это самый настоящий роскомнадзор в действии. Только еще страшнее. Это не госкомпания — эти решения нельзя оспорить в конгрессе, сменить правительство. Частная корпорация, владеющая миллиардами, "подруливает" интересам одной из политических сил. И для меня именно это является настоящей катастрофой а не люди с рогами в Капитолии", — возмутилась Собчак.

Она высказала опасения по поводу возможного введения в США цензуры.