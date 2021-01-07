Бородина, которая отдыхает на Мальдивах, пожаловалась на проблемы

Телеведущая отдыхает с семьёй на одном из лучших курортов мира.

Долгожданный отпуск не принёс Ксении Бородиной ожидаемого наслаждения.

Звезда пожаловалась на бессонницу и тяжелые мысли, которые не выходят из её головы.

"Мне надо летать, в ту разницу со временем, где время назад по сравнению с Москвой. Все что на 3-4 часа вперёд не моя история. Не могу наладить сон никак, с самолёта я почти не сплю, час там, час тут и как только ложусь, начинается говорящая голова, мысли, мысли не уходят из головы и это выводит из себя", — написала Ксения в Instagram под фото на фоне райского пейзажа.

Бородина перечислила ряд лекарств, к которым она ранее прибегала, однако сейчас она с опаской относится к медикаментозному лечению бессонницы.

"Я тут я как в бреду", — пожаловалась представительница селебрити.

Подписчики экс-ведущей "Дома-2" прониклись проблемой Ксении и начали высказывать своё мнение по поводу возможных причин бессонницы звезды.