Дочери Виктории Бони сожгли ладони антисептиком

Экс-участницу реалити-шоу "Дом-2" возмутило чрезмерное усердие тех, кто пытается защитить детей от COVID-19.

Виктория Боня обратилась к подписчикам в Instagram с жалобой на то, что её дочери в школе сожгли руки дезинфицирующим гелем. Девочка, по словам модели, плакала от боли.

Светская львица сняла на видео повреждённые ладони восьмилетней дочери Анджелины и опубликовала кадры в сторис.

Виктория посетовала на то, что в школе в Монако, где учится Анджелина, на руки детей обильно льют антисептик.

"Ребенку в школе сожгли руки гелем просто. Плачет, больно. Покажи ладошки. Ну как можно ребенку гелем по 20 раз в день делать гель на ладошки?! Скажите мне", — возмутилась Боня.

Модель является сторонницей теории заговора и ранее предостерегала женщин от прививок от коронавируса, которые, по её убеждению, приводят к бесплодию.