Звезду сериала "Папины дочки" обвиняли в попытках разрушить брак олимпийского чемпиона по фигурному катанию.
Алексей Ягудин уверил, что слухи о попытках Мирославы Карпович увести его из семьи являются чистым вымыслом.
Фигурист объяснил, что ранее с Карпович его связывали профессиональные отношения. Никаких поползновений с её стороны, по словам спортсмена, он не замечал.
"Мы действительно играли в одном спектакле. Ничего такого, о чем говорят, я с ее стороны не ощущал. Кто там ее хотел побить? Я тоже не знаю. Как говорится, собака лает — караван идет", — рассказал Ягудин в YouTube-шоу "Стрелец-молодец".
Ранее в прессе писали, что актриса пыталась флиртовать с женатым на Татьяне Тотьмяниной Алексеем Ягудиным. Сообщалось, что Карпович забрасывала фигуриста сообщениями и фотографиями, за что супруга Ягудина собиралась побить актрису.
"Всегда писали, пишут и будут писать. Просто сочинить красивую историю любви, наверное, не так интересно", — объяснил спортсмен.
Необычное явление зафиксировали украинские СМИ: цена на пшеницу, продаваемую за рубеж, побила рекорд 2015 года. Помогла в этом, как ни странно, Россия.