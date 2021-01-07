Алексей Ягудин прокомментировал слухи о романе с Карпович

Звезду сериала "Папины дочки" обвиняли в попытках разрушить брак олимпийского чемпиона по фигурному катанию.

Алексей Ягудин уверил, что слухи о попытках Мирославы Карпович увести его из семьи являются чистым вымыслом.

Фигурист объяснил, что ранее с Карпович его связывали профессиональные отношения. Никаких поползновений с её стороны, по словам спортсмена, он не замечал.

"Мы действительно играли в одном спектакле. Ничего такого, о чем говорят, я с ее стороны не ощущал. Кто там ее хотел побить? Я тоже не знаю. Как говорится, собака лает — караван идет", — рассказал Ягудин в YouTube-шоу "Стрелец-молодец".

Ранее в прессе писали, что актриса пыталась флиртовать с женатым на Татьяне Тотьмяниной Алексеем Ягудиным. Сообщалось, что Карпович забрасывала фигуриста сообщениями и фотографиями, за что супруга Ягудина собиралась побить актрису.