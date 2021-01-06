Тарзана раскритиковали в Сети за фото со спущенными штанами

Эротические фото Сергея Глушко воспринимают исключительно в контексте его скандальной измены.

Подписчики не оценили дерзкий снимок супруга Наташи Королёвой.

На фото Тарзан запечатлён в провокативном ракурсе. Фолловеры привыкли видеть Глушко с голым торсом, однако, на этот раз Тарзан пошёл дальше. Он слегка спустил штаны.

Вместо ожидаемых восторгов Глушко получил в свой адрес море критики.

Тарзану порекомендовали вести себя поскромнее, тем более, что все ещё помнят его любовные подвиги, едва не поставившие их брак с Наташей Королёвой под угрозу.

"Шташинки подтяни, Аполлон", — написали подписчики под неоднозначным фото стриптизера.

Сергей Глушко поспешил удалить снимок из Instagram, однако его уже растиражировали в Сети.