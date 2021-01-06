Эротические фото Сергея Глушко воспринимают исключительно в контексте его скандальной измены.
Подписчики не оценили дерзкий снимок супруга Наташи Королёвой.
На фото Тарзан запечатлён в провокативном ракурсе. Фолловеры привыкли видеть Глушко с голым торсом, однако, на этот раз Тарзан пошёл дальше. Он слегка спустил штаны.
Вместо ожидаемых восторгов Глушко получил в свой адрес море критики.
Тарзану порекомендовали вести себя поскромнее, тем более, что все ещё помнят его любовные подвиги, едва не поставившие их брак с Наташей Королёвой под угрозу.
"Шташинки подтяни, Аполлон", — написали подписчики под неоднозначным фото стриптизера.
Сергей Глушко поспешил удалить снимок из Instagram, однако его уже растиражировали в Сети.
На сегодняшний день иностранные граждане и лица, не имеющие российского гражданства, постоянно проживающие в России, имеют право на получение страховой пенсии.