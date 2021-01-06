Безжалостный критик обрушил свою желчь на маститого юмориста.

Юрий Лоза прошёлся по российским комикам. Особенно досталось Евгению Петросяну.

Автор хита "Плот" уверен, что Евгений Ваганович эксплуатирует заезженные темы.

"Словечко новое придумал — смехояма. Оно обозначает потуги юмористов, которым надо отрабатывать свои денежки и острить на вдоль и поперек перепаханные темы. К примеру, то, что творилось последние несколько дней, вызывало у меня острое чувство сострадания к создателям и участникам различных якобы ржачных шоу, пытающихся, как говорится, "выдавить воду из камня" — то есть найти что-то новое в теме пьянства на новогоднем празднике", — написал певец в своём микроблоге.