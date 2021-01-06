Фолловеры отметили, что черты лица актёра несколько трансформировались.
После драки с владельцем клуба в Калининграде Павел Прилучный был вынужден обратиться за медицинской помощью. Лицо звезды сериала "Мажор" пришлось восстанавливать хирургам.
Фото актёра опубликовала в Instagram актриса Любовь Аксёнова, которая поведала подписчикам о выходе полнометражного фильма по сериалу "Мажор", главную роль в котором исполнил Прилучный.
"Вышла новая история из жизни Игоря Соколовского", — подписала фото Аксёнова.
Интернет-пользователи отметили, что черты Прилучного стали более округлыми. Многие с трудом узнали Павла, а поначалу даже приняли его за возлюбленного Ольги Бузовой Давида Манукяна.
"Я подумала, что это парень Бузовой", — написали в Сети под новым снимком Прилучного.
На сегодняшний день иностранные граждане и лица, не имеющие российского гражданства, постоянно проживающие в России, имеют право на получение страховой пенсии.