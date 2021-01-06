После операции Прилучный стал похож на бойфренда Бузовой

Фолловеры отметили, что черты лица актёра несколько трансформировались.

После драки с владельцем клуба в Калининграде Павел Прилучный был вынужден обратиться за медицинской помощью. Лицо звезды сериала "Мажор" пришлось восстанавливать хирургам.

Фото актёра опубликовала в Instagram актриса Любовь Аксёнова, которая поведала подписчикам о выходе полнометражного фильма по сериалу "Мажор", главную роль в котором исполнил Прилучный.

"Вышла новая история из жизни Игоря Соколовского", — подписала фото Аксёнова.

Интернет-пользователи отметили, что черты Прилучного стали более округлыми. Многие с трудом узнали Павла, а поначалу даже приняли его за возлюбленного Ольги Бузовой Давида Манукяна.