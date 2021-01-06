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Малышева рассказала о необычном способе выявления коронавируса

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Ведущая программы "Жить здорово" убеждена, что в тесте ПЦР больше нет надобности.

Малышева рассказала о необычном способе выявления коронавируса

Елена Малышева рассказала в Instagram об интересном способе выявления COVID-19 с помощью слюны.

"Знаменитый анализ ПЦР на коронавирус сегодня занимает несколько часов, а чаще всего несколько дней. Больше эти мазки никому не нужны!" — заявила Малышева.

Теледоктор ссылается в своих выводах на статью об открытии турецких ученых, которые разработали новый метод выявления коронавируса. Учёные Турции предлагают за несколько секунд определять COVID-19 на основе образца слюны.

"Присутствие вирусных частиц определяется по флуоресцентному сигналу в течение 10 секунд с помощью специально разработанного чипа. Пробу пациента смешивают со специальным раствором и капают на чип", — приводит Малышева текст статьи руководителя исследования доктора Буленда Ортака.

Учёный объяснил, что производство прибора под названием Diagnovir начнется вскоре после одобрения Комитета по этике и медицинскому оборудованию Турции (TITCK).

 

Автор: Елена Былкина
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