Известный американский рэп-исполнитель Андре Ромелл Янг, известный под псевдонимом Dr. Dre, попал в реанимацию.
Как сообщают "Известия", причиной госпитализации рэпера стала аневризма сосуда головного мозга.
Известно, что в настоящее время музыкант находится в медицинском центре Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе. Его состояние оценивается, как стабильное. Отмечается, что точные причины заболевания на данный момент не известны, медики проводят исследования, направленные на их установление.
Издание отмечает, что Dr. Dre находится в процессе развода, и 6 января должен был присутствовать на заседании суда.
На сегодняшний день иностранные граждане и лица, не имеющие российского гражданства, постоянно проживающие в России, имеют право на получение страховой пенсии.