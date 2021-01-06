Рэпер из США Dr. Dre попал в реанимацию

Известный американский рэп-исполнитель Андре Ромелл Янг, известный под псевдонимом Dr. Dre, попал в реанимацию.

Как сообщают "Известия", причиной госпитализации рэпера стала аневризма сосуда головного мозга.

Известно, что в настоящее время музыкант находится в медицинском центре Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе. Его состояние оценивается, как стабильное. Отмечается, что точные причины заболевания на данный момент не известны, медики проводят исследования, направленные на их установление.

Издание отмечает, что Dr. Dre находится в процессе развода, и 6 января должен был присутствовать на заседании суда.