49-летняя Анита Цой похудела на 17 килограммов

Популярная российская певица Анита Цой призналась, что не считает свою фигуру идеальной, поэтому намерена продолжить бороться с лишними килограммами.

Артистка рассказала, что в начале 2020 года сильно поправилась, но с того момента ей удалось сбросить 17 кг. Но Анита считает, что нет предела совершенству и хотела бы выглядеть ещё привлекательнее.

"Я скинула 17 килограммов, но это не предел. Я хочу похудеть еще как минимум на три-четыре килограмма. Стремлюсь к идеальным пропорциям. Мой рост 167 сантиметров. В идеале я должна весить 57 килограммов", — рассказала в интервью "Собеседнику" Анита Цой.

Сейчас вес певицы составляет 61 кг. По словам звезды, её супруг поддерживание её стремления к совершенству, но отмечает, что для него важна не фигура, а её внутреннее состояние.

Анита Цой чувствует себя комфортно, но в перспективе она хотела бы избавиться от некоторых недостатков кожи, связанных с похудением.