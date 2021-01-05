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Азиза раскрыла имя своего поклонника из Италии

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Пандемия сильно изменила жизнь многих звёзд шоу-бизнеса. Так, Азиза не только занялась преподаванием вокала онлайн, но и смогла найти нового избранника. Об этом она сообщила в интервью изданию Sobesednik. ru.

Азиза раскрыла имя своего поклонника из Италии

Напомним, что ранее певица собиралась выйти замуж за бизнесмена Давида Григоряна. Но свадьба с ним не состоялась из-за измены жениха.

Новый поклонник оказался в числе учеников певицы. Мужчина по имени Александро живёт в Италии, и, как выяснилось, уже давно следит за творчеством Азизы.

Азиза призналась, что её избранник моложе её - певица преподаёт в группе учеников от 20 до 40 лет.

Азиза и Александро каждый день созваниваются. Он даже предложил звезде посетить в Италию, но Азиза отказалась, поэтому Александро планирует сам приехать в Россию. По мнению звезды, этот поступок подтверждает серьёзность намерений поклонника. Азиза отметила, что итальянец рассматривает её в качестве будущей жены.

Автор: Снежана Шахова
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