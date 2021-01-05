"Звоните в бюро розыска!": Тодоренко рассказала о похищении своей груди

Ведущая "Орла и решки" объяснила, что творится с её бюстом.

Регина Тодоренко отличается самоиронией. Теледива решила рассеять все недоумения тех, кого смущает пропажа её груди.

Поклонники звёзды экрана сравнивают прежние и нынешние снимки женщины и задаются вопросом, куда исчез пышный бюст Регины.

"Поговорим о моей груди? По всей видимости, судя по комментам к предыдущему посту, многих сильно заинтересовало исчезновение моей груди. Скорее звоните в Бюро розыска!!!! Возможно, грудь похитили инопланетяне Да, дорогие мои, так бывает, когда стремительно теряешь вес. Рассказать, как я похудела на 20 кг и куда пропала грудь 3-го размера?", — написала Регина в Instagram под фото, на котором её грудь ещё была на месте.

Подписчицы Тодоренко тут же стали просить ведущую поделиться секретом похудения.