Жена Петросяна уверена, что травля против неё сфабрикована и оплачена

Супругу Евгения Петросяна часто обвиняют в меркантильности.

Татьяна Брухунова отмечает, что отзывы о её персоне отличаются резким контрастом.

По словам женщины, в жизни она встречает доброжелательных людей, которые говорят в её адрес много тёплых слов и пожеланий, тогда как в интернете полно людей, которые позволяют себе крайне негативные высказывания.

"Просто кое-кому стало жалко денег на продолжение моей травли. Негатив был на 90% сфабрикован и оплачен. При встрече я слышу от людей только добрые слова и пожелания здоровья и скорейшего завершения этой пустой пены, что раздули вокруг меня. А те, кто несёт негатив, либо проплачены, либо просто не в себе. Так как испытывать отторжение к незнакомому человеку, как минимум, ненормально", — отмечала Татьяна.

Супруга юмориста уверена, что за травлей в Сети стоят конкретные лица.