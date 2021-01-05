Регина Тодоренко рассказала о проблемах в супружеской жизни

Ведущая "Орла и решки" предупредила семейные пары о кризисе, который она назвала "ребёнок в супружеской кровати".

Регина Тодоренко объяснила, что спасло её брак с Владом Топаловым после рождения ребёнка.

В своём Instagram звезда ТВ написала длинный пост, в котором поразмышляла, насколько близко она была от семейного краха.

Регина вспомнила бессонные дни, ночные кормления грудью.

"Потихоньку мы даже начали отдаляться друг от друга, так как всё моё свободное время занял ребёнок. Я даже на какой-то период времени напрочь забыла о существовании мужа (прости, любимый @vladtopalovofficial), погрузившись в мир детской психологии, педиатрии, во вселенную материнских форумов и блогов", — написала Тодоренко.

Спасло отношения звёздной четы то, что ребёнок сам захотел спать отдельно, и быстро привык к своей комнате и своей кроватке. Это, по словам Регины, было очень вовремя, так как супруги переключили внимание друг на друга.