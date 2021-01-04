Поклонники не ожидали увидеть знаменитого кутюрье в таком облике.
Экс-учаснтик реалити-шоу "Дом-2" опубликовал в Instagram фото в обнимку с Вячеславом Зайцевым.
"Желаем крепкого Здоровья и что бы в наступившем году о ваших прекрасных проектах узнали миллионы и молодых людей во всем мире! Благодарим вас за ваш талант и любовь к людям! Вы Великий жизнелюб! Я вас очень люблю и мечтаю с вами продолжить сотрудничество!", - написал Меньшиков под снимком.
Фолловеры отметили, что модельер сильно постарел. Это неудивительно, так как известному российскому кутюрье исполнилось 82 года.
"Ну неееееет. Скажите, что это не он", — отказываются верить своим глазам интернет-пользователи.
Поклонники модельера пожелали Вячеславу Зайцеву здоровья.
Ранее многие учёные и медики высказывались, что пандемия коронавируса — это лишь "разминка" перед настоящей угрозой.