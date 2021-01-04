Поклонники не ожидали увидеть знаменитого кутюрье в таком облике.

Экс-учаснтик реалити-шоу "Дом-2" опубликовал в Instagram фото в обнимку с Вячеславом Зайцевым.

"Желаем крепкого Здоровья и что бы в наступившем году о ваших прекрасных проектах узнали миллионы и молодых людей во всем мире! Благодарим вас за ваш талант и любовь к людям! Вы Великий жизнелюб! Я вас очень люблю и мечтаю с вами продолжить сотрудничество!", - написал Меньшиков под снимком.