Ксения Собчак высмеяла бывшего мужа Полины Гагариной

Журналистка прокомментировала рисунок Дмитрия Исхакова.

Фотограф воздерживается от громких скандалов, связанных с разводом с Полиной Гагариной, однако периодически напоминает подписчикам о своей незаживающей ране.

Теперь Исхаков разместил в Instagram набросок, на котором можно различить счастливую семью Исхакова с Полиной, с сыном и дочерью до того, как их брак с певицей дал трещину.

28 декабря 2020 года брак одной из красивейших пар селебрити официально был расторгнут.

Ксению Собчак, судя по всему, мониторит страничку Исхакова. Без внимания светской львицы рисунок не остался.