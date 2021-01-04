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"Есть или нет?": Гагарина разместила фото в "купальнике Шрёдингера"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица улетела отдыхать на Мальдивы с детьми, обойдя запрет экс-супруга вывозить дочь за границу.

"Есть или нет?": Гагарина разместила фото в "купальнике Шрёдингера"

Полина Гагарина наняла частный самолёт, чтобы пересечь границу и отметить новогодние каникулы на одном из лучших курортов мира.

Исполнительница поспешила запечатлеть себя на лазурном побережье.

Полина Гагарина опубликовала в Instagram снимок, на котором прикрывает шляпой свою фигуру так, что невозможно понять, в купальнике она или нет.

"Думайте сами, решайте сами… есть купальник или нет", — подписала Полина загадочное фото.

Мнения поклонников Гагариной разделились.

"Нет, конечно! Это лишнее", — шутили в Сети.

"Бывший муж вышел из чата", — припомнили фолловеры попытки экс-супруга Дмитрия Исхакова воспрепятствовать певице выезд за границу.

"Конечно есть, вы же не Волочкова", — убеждены фанаты певицы.

 

Автор: Елена Былкина
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