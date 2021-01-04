"Есть или нет?": Гагарина разместила фото в "купальнике Шрёдингера"

Певица улетела отдыхать на Мальдивы с детьми, обойдя запрет экс-супруга вывозить дочь за границу.

Полина Гагарина наняла частный самолёт, чтобы пересечь границу и отметить новогодние каникулы на одном из лучших курортов мира.

Исполнительница поспешила запечатлеть себя на лазурном побережье.

Полина Гагарина опубликовала в Instagram снимок, на котором прикрывает шляпой свою фигуру так, что невозможно понять, в купальнике она или нет.

"Думайте сами, решайте сами… есть купальник или нет", — подписала Полина загадочное фото.

Мнения поклонников Гагариной разделились.