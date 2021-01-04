Певица улетела отдыхать на Мальдивы с детьми, обойдя запрет экс-супруга вывозить дочь за границу.
Полина Гагарина наняла частный самолёт, чтобы пересечь границу и отметить новогодние каникулы на одном из лучших курортов мира.
Исполнительница поспешила запечатлеть себя на лазурном побережье.
Полина Гагарина опубликовала в Instagram снимок, на котором прикрывает шляпой свою фигуру так, что невозможно понять, в купальнике она или нет.
"Думайте сами, решайте сами… есть купальник или нет", — подписала Полина загадочное фото.
Мнения поклонников Гагариной разделились.
"Нет, конечно! Это лишнее", — шутили в Сети.
"Бывший муж вышел из чата", — припомнили фолловеры попытки экс-супруга Дмитрия Исхакова воспрепятствовать певице выезд за границу.
"Конечно есть, вы же не Волочкова", — убеждены фанаты певицы.
Ранее многие учёные и медики высказывались, что пандемия коронавируса — это лишь "разминка" перед настоящей угрозой.