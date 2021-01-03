"В Питере пить": Татьяна Брухунова отправилась в Санкт-Петербург

Женщина привела слова известной песни группы "Ленинград".

Супруга юмориста сразу объяснила, что она не человек не пьющий, однако не удержалась и сострила по поводу того, чем занимаются, согласно версии Сергея Шнурова, в северной столице.

Татьяна Брухунова решила отдохнуть на родине, не последовав примеру звёзд, укативших на лучшие курорты мира.

"За минувшую неделю моя лента разделилась на три "лагеря": те кто улетел на Мальдивы/Бали или Сочи, кто отправился в СПб (как гласит народная мудрость #вПитереПить) и те, кто ловит дзен на родном диване с тазиком оливье в руках. Я хоть человек и не пьющий, но мы с мамой решили на пару дней вырваться в Петербург. Устроить девичник. Я даже немного рада, что театры и музеи закрыты. А то я составила бы быстренько план по которому пришлось бегать вытаращив глаза впитывая новое и неизведанное. Планов у нас нет. Никаких", — написала Татьяна в своём Instagram.

Жена Евгения Петросяна поспешила успокоить любопытных и сообщила, что Ваган остался дома с папой и няней.