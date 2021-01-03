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Цивин рассказал о трагедии, которая постигла их в канун Нового года

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Супруги, которых подозревают в мошенничестве по отношению к вдове Алексея Баталова, поведали о своей печали.

Цивин рассказал о трагедии, которая постигла их в канун Нового года

Михаил Цивин рассказал, что перед наступлением 2021 года ушла их жизни их любимая помощница по хозяйству Раиса. Юрист отмечает, что они с женой воспринимали женщину как члена своей семьи.

Они уверены, что здоровье женщины подорвал скандал, который разразился после обвинений в их адрес со стороны Гитаны Леонтенко.

"Она более десяти лет проработала у нас, помогала по дому, готовила еду. Она очень переживала ту ситуацию, которая сложилась у нас с семьей Алексея Владимировича Баталова, принимала все близко к сердцу", — рассказал Михаил Цивин в беседе с журналистами "Экспресс газеты".

Юрист отметил, что помощницу, которая была уроженкой республику Молдавия, похоронят в Москве. Наталья Дрожжина с супругом возьмут на себя все хлопоты по организации траурной церемонии.

 

Автор: Елена Былкина
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