Супруги, которых подозревают в мошенничестве по отношению к вдове Алексея Баталова, поведали о своей печали.
Михаил Цивин рассказал, что перед наступлением 2021 года ушла их жизни их любимая помощница по хозяйству Раиса. Юрист отмечает, что они с женой воспринимали женщину как члена своей семьи.
Они уверены, что здоровье женщины подорвал скандал, который разразился после обвинений в их адрес со стороны Гитаны Леонтенко.
"Она более десяти лет проработала у нас, помогала по дому, готовила еду. Она очень переживала ту ситуацию, которая сложилась у нас с семьей Алексея Владимировича Баталова, принимала все близко к сердцу", — рассказал Михаил Цивин в беседе с журналистами "Экспресс газеты".
Юрист отметил, что помощницу, которая была уроженкой республику Молдавия, похоронят в Москве. Наталья Дрожжина с супругом возьмут на себя все хлопоты по организации траурной церемонии.
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