Дава устроил возлюбленной полный "романтик" на Мальдивах.
Бойфренд подарил Ольги Бузовой золотой браслет с бриллиантами в виде гвоздя от Cartier. Стоимость такого ювелирного изделия составляет примерно четыре миллиона рублей.
Ольга расплакалась, обнаружив, что приготовил для неё любимый.
"Это же еще один, я тебя так люблю, родной", — сказала Бузова.
Звёзда была очень благодарна бойфренду, поэтому осыпала его поцелуями.
"Но этот уже с бриллиантами, у тебя такого не было. Гвоздик с бриллиантами, потому что могу себе позволить", — заметил Манукян.
Дава решил сбавить пафос истории, преподнеся любимой чек на оплату из ювелирного магазина.
"Все равно все думают, что я альфонс — так хоть по правде будет", — сказал блогер.
Звезда шокировала публику откровенным признанием.