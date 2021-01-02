Манукян подарил Бузовой бриллиантовое украшение за четыре миллиона

Дава устроил возлюбленной полный "романтик" на Мальдивах.

Бойфренд подарил Ольги Бузовой золотой браслет с бриллиантами в виде гвоздя от Cartier. Стоимость такого ювелирного изделия составляет примерно четыре миллиона рублей.

Ольга расплакалась, обнаружив, что приготовил для неё любимый.

"Это же еще один, я тебя так люблю, родной", — сказала Бузова.

Звёзда была очень благодарна бойфренду, поэтому осыпала его поцелуями.

"Но этот уже с бриллиантами, у тебя такого не было. Гвоздик с бриллиантами, потому что могу себе позволить", — заметил Манукян.

Дава решил сбавить пафос истории, преподнеся любимой чек на оплату из ювелирного магазина.