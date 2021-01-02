Пасынок Джигарханяна обвинил Татьяну Брухунову в распускании слухов

Наследник народного артиста СССР убеждён, что Татьяна Брухунова распространяет ложную информацию, которую получила от Виталины Цымбалюк-Романовской.

Недавно СМИ рассказали о свидетельстве медицинской сестры, которая ухаживала за Арменом Джигарханяном в последние дни его жизни.

По словам медицинского работника, Армен Борисович находился в крайне запущенном состоянии. У артиста якобы были многочисленные пролежни, а одежду на нём приходилось разрезать ножницами.

О плохом уходе за Джигарханяном ранее заявляли бывшая супруга артиста Виталина Цымбалюк-Романовская, а также Евгений Петросян в интервью на YouTube-шоу "Эмпатия Манучи".