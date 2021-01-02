Наследник народного артиста СССР убеждён, что Татьяна Брухунова распространяет ложную информацию, которую получила от Виталины Цымбалюк-Романовской.
Недавно СМИ рассказали о свидетельстве медицинской сестры, которая ухаживала за Арменом Джигарханяном в последние дни его жизни.
По словам медицинского работника, Армен Борисович находился в крайне запущенном состоянии. У артиста якобы были многочисленные пролежни, а одежду на нём приходилось разрезать ножницами.
О плохом уходе за Джигарханяном ранее заявляли бывшая супруга артиста Виталина Цымбалюк-Романовская, а также Евгений Петросян в интервью на YouTube-шоу "Эмпатия Манучи".
"Петросян никакого отношения не имеет к Армену Борисовичу. Они не дружили и не общались. Он не знал и не мог знать истинное положение дел. Думаю, этот бред ему подсказала его молодая жена. А они — Виталина и Татьяна вот эта петросяновская — не то, чтобы прямо подруги, но общаются, оттуда и ноги растут", — объяснил пасынок Джигарханяна в беседе с журналистами "Комсомольской правды".
Звезда шокировала публику откровенным признанием.