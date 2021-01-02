Актёр снял видео для подписчиков, в котором обещал рассказывать о своём путешествии, однако что-то пошло не так.
Павел Деревянко опубликовал в сторис Instagram видео, на котором они с дочкой шагают по аэропорту с чемоданами на колёсиках
Позитивно настроенный актёр объяснил. что впервые с дочкой Варварой отправляется в путешествие. Потом актёр, однако, вспомнил, что ранее уже брал Варю с собой в Германию, а также в Турцию.
Отец и дочь бодро направлялись к месту отлёта. Позже выяснилось, что радость по поводу семейного отдыха актёра была преждевременной.
Telegram-канал "Курятник" сообщает, что Федеральная служба судебных приставов наложила запрет на выезд актера из России из-за задолженности по налогам. Деревянко с дочерью пришлось отложить новогодние каникулы.
В самый последний момент выяснилось, что артист не может покинуть страну из-за того, что не заплатил транспортный налог в сумме 59 тысяч рублей. За актёром также числится штраф в размере 2.5 тысячи рублей.
Звезда шокировала публику откровенным признанием.