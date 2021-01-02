Павла Деревянко не выпустили из России из-за долгов

Актёр снял видео для подписчиков, в котором обещал рассказывать о своём путешествии, однако что-то пошло не так.

Павел Деревянко опубликовал в сторис Instagram видео, на котором они с дочкой шагают по аэропорту с чемоданами на колёсиках

Позитивно настроенный актёр объяснил. что впервые с дочкой Варварой отправляется в путешествие. Потом актёр, однако, вспомнил, что ранее уже брал Варю с собой в Германию, а также в Турцию.

Отец и дочь бодро направлялись к месту отлёта. Позже выяснилось, что радость по поводу семейного отдыха актёра была преждевременной.

Telegram-канал "Курятник" сообщает, что Федеральная служба судебных приставов наложила запрет на выезд актера из России из-за задолженности по налогам. Деревянко с дочерью пришлось отложить новогодние каникулы.

В самый последний момент выяснилось, что артист не может покинуть страну из-за того, что не заплатил транспортный налог в сумме 59 тысяч рублей. За актёром также числится штраф в размере 2.5 тысячи рублей.