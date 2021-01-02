Любовь Успенская рассказала об исполнении своего новогоднего желания

Любовь Успенская сильно ждала Нового года, чтобы в этот волшебный миг загадать сокровенное желание.

Последний год певица сильно переживала из-за конфликта с дочерью. Именно по этому поводу она обратилась к высшим силам и попросила примирения.