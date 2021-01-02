Любовь Успенская сильно ждала Нового года, чтобы в этот волшебный миг загадать сокровенное желание.
Последний год певица сильно переживала из-за конфликта с дочерью. Именно по этому поводу она обратилась к высшим силам и попросила примирения.
"Я верю, что если очень искренне загадать желание, то оно обязательно сбудется. Под бой курантов я загадывала поскорее услышать голос моей доченьки. И когда вскоре зазвонил телефон, а на экране высветилось ее имя, я была счастлива. Это было лучшее начало моего 2021 года", — рассказала Успенская.
Звезда шокировала публику откровенным признанием.