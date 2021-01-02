Агутин: по сравнению с западными звёздами, мы - нищеброды

Певец и композитор Леонид Агутин сравнил отечественный шоу-бизнес с западным. И оказалось это сравнение не в пользу "наших" звёзд.

По мнению Агутина — российские артисты на фоне "забугорных" коллег выглядят и являются "нищебродами":

"Отличие очевидно — оно в деньгах. В нашем бизнесе их намного меньше. Мы — бедны, мы — нищеброды. Уровень вложений во все совершенно другой — в видео, в промоушен, в концерты и так далее, — заявил певец в интервью изданию "Собеседник.ru".

Агутин утверждает, что западный — в частности, европейский, — шоубизнес — международный, "эту музыку потребляет вся планета". А российские звёзды "варятся" только внутри своей страны.