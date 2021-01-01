В результате продолжительной болезни скончался британский актёр Марк Иден, известный по сериалу "Доктор Кто". Артисту на момент смерти было 92 года.
"С грустью мы сообщаем о смерти актера Марка Идена. Сегодня, 1 января 2021 года, он мирно скончался в больнице. Марк уже некоторое время жил с болезнью Альцгеймера и был госпитализирован в ноябре", — сообщил представитель Идена.
Сборная России после победы над Швецией (4:3 ОТ) на молодёжном чемпионате мира-2021 обеспечила как минимум второе место в группе.