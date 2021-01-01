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Умер актёр из сериала "Доктор Кто" Марк Иден

Шоу-бизнес » Зарубежный

В результате продолжительной болезни скончался британский актёр Марк Иден, известный по сериалу "Доктор Кто". Артисту на момент смерти было 92 года.

"С грустью мы сообщаем о смерти актера Марка Идена. Сегодня, 1 января 2021 года, он мирно скончался в больнице. Марк уже некоторое время жил с болезнью Альцгеймера и был госпитализирован в ноябре", — сообщил представитель Идена.

 

Автор: Алексей Корнеев
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