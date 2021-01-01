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Авербух и Арзамасова встречали Новый год в свадебных нарядах

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Фигурист с молодой супругой облачились в наряды жениха и невесты.

Авербух и Арзамасова встречали Новый год в свадебных нарядах

Подписчики Лизы Арзамасовой сетовали на то, что роспись новоиспечённых супругов прошла не торжественно.

Интернет-пользователи упрекали Авербуха в том, что он не сумел создать супруге ту свадебную сказку, о которой мечтает каждая девушка.

Хореограф. который в ЗАГСе был одет буднично, исправился и облачился во фрак. Лиза наконец надела белое платье невесты.

Именно в таких нарядах звёздная чета решила встречать Новый год.

Парочка радостно бежала в сторону камеры. Запыхавшиеся, но счастливые молодожёны обратились к интернет-пользователям с тёплыми поздравлениями. Особенно искренна была в своём обращении Лиза.

"Дорогие друзья, с наступающим вас Новым годом! Желаем вам любви, здоровья, берегите себя, пожалуйста. Восторгов, прекрасных безумных поступков, творческих душевных порывов! И пусть весь мир, бушующий и безумный, подождет. Будьте счастливы без оглядки на чужое мнение и пересуды", — произнесла трогательную речь Арзамасова.

"Любите, творите, придумывайте все, что вам захочется. Главное — не внешняя суета, главное — тот мир, который внутри каждого из вас, берегите его", — подытожил поздравление Авербух.

 

Автор: Елена Былкина
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