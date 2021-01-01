Авербух и Арзамасова встречали Новый год в свадебных нарядах

Фигурист с молодой супругой облачились в наряды жениха и невесты.

Подписчики Лизы Арзамасовой сетовали на то, что роспись новоиспечённых супругов прошла не торжественно.

Интернет-пользователи упрекали Авербуха в том, что он не сумел создать супруге ту свадебную сказку, о которой мечтает каждая девушка.

Хореограф. который в ЗАГСе был одет буднично, исправился и облачился во фрак. Лиза наконец надела белое платье невесты.

Именно в таких нарядах звёздная чета решила встречать Новый год.

Парочка радостно бежала в сторону камеры. Запыхавшиеся, но счастливые молодожёны обратились к интернет-пользователям с тёплыми поздравлениями. Особенно искренна была в своём обращении Лиза.