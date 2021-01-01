Фигурист с молодой супругой облачились в наряды жениха и невесты.
Подписчики Лизы Арзамасовой сетовали на то, что роспись новоиспечённых супругов прошла не торжественно.
Интернет-пользователи упрекали Авербуха в том, что он не сумел создать супруге ту свадебную сказку, о которой мечтает каждая девушка.
Хореограф. который в ЗАГСе был одет буднично, исправился и облачился во фрак. Лиза наконец надела белое платье невесты.
Именно в таких нарядах звёздная чета решила встречать Новый год.
Парочка радостно бежала в сторону камеры. Запыхавшиеся, но счастливые молодожёны обратились к интернет-пользователям с тёплыми поздравлениями. Особенно искренна была в своём обращении Лиза.
"Дорогие друзья, с наступающим вас Новым годом! Желаем вам любви, здоровья, берегите себя, пожалуйста. Восторгов, прекрасных безумных поступков, творческих душевных порывов! И пусть весь мир, бушующий и безумный, подождет. Будьте счастливы без оглядки на чужое мнение и пересуды", — произнесла трогательную речь Арзамасова.
"Любите, творите, придумывайте все, что вам захочется. Главное — не внешняя суета, главное — тот мир, который внутри каждого из вас, берегите его", — подытожил поздравление Авербух.
Сборная России после победы над Швецией (4:3 ОТ) на молодёжном чемпионате мира-2021 обеспечила как минимум второе место в группе.