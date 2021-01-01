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Анна Хилькевич получила ногой от мужа в новогоднюю ночь

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Анна Хилькевич рассказала, что планирует обратиться за медицинской помощью.

Актриса хочет сделать рентген головы после удара мужа в новогоднюю ночь. Оказалось, что муж артистки весело танцевал с дочерью и случайно ударил супругу ногой в переносицу.

"Быть оператором в новогоднюю ночь — опасно. Может влететь с ноги и четко в переносицу от любимого супруга", — написала Хилькевич.

"Так что даже милая домашняя вечеринка до 00.00 уходящего 2020 года может закончиться так. В общем, завтра поеду делать рентген, на всякий", — добавила она.

Автор: Алексей Корнеев
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