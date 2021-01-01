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Новый год только начался, а Валерия уже стала бабушкой

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Жена Артёма Шульгина Лиана Волкова 1 января родила дочку. Певица Валерия впервые стала бабушкой. Об этом артистка сообщила в Instagram.

"Доброе утро! Год только начался, а он мне уже нравится. Я плачу от радости, в нашей семье огромное счастье — Сенечка и Лиана стали родителями, на свет появилась чудесная девочка. 01.01.21. — какая прекрасная дата начала жизни. Рождение нового человека — самое настоящее таинство, чудо. Эта новогодняя ночь была поистине волшебной", — написала она.

Автор: Алексей Корнеев
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