Отдых ведущей "Орла и решки" не задался.
Регина Тодоренко попала в неприятную историю, катаяст на сёрфе.
"Рифом разрезала ногу! Придется дома разрезать палец, внутри остался кусочек коралла", — объяснила подписчикам Регина.
Женщина недооценила опасность ситуации. Скоро боль в ноге стала невыносимой, поэтому ведущей пришлось обратиться за медицинской помощью.
"Очень плохо мне…Нога болит адски. Странно, что я почувствовала боль только через два часа после удара серфом", — пожаловалась Тодоренко.
Влад Топалов, который сопровождал Регину, отчитал жену за неосторожность и заявил, что это её последнее занятие серфингом.
Ранее неприятность случилась с сыном звёздной пары. Мальчик ударился о борт бассейна и разбил губу.
Необычную идею выдвинул министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он уверен, что в вопросе двойного гражданства для украинцев нужно "запретить Россию".