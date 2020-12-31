Регину Тодоренко экстренно госпитализировали на Бали

Отдых ведущей "Орла и решки" не задался.

Регина Тодоренко попала в неприятную историю, катаяст на сёрфе.

"Рифом разрезала ногу! Придется дома разрезать палец, внутри остался кусочек коралла", — объяснила подписчикам Регина.

Женщина недооценила опасность ситуации. Скоро боль в ноге стала невыносимой, поэтому ведущей пришлось обратиться за медицинской помощью.

"Очень плохо мне…Нога болит адски. Странно, что я почувствовала боль только через два часа после удара серфом", — пожаловалась Тодоренко.

Влад Топалов, который сопровождал Регину, отчитал жену за неосторожность и заявил, что это её последнее занятие серфингом.

Ранее неприятность случилась с сыном звёздной пары. Мальчик ударился о борт бассейна и разбил губу.