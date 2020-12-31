Андрей Малахов рассказал о ссоре с Наташей Королёвой

Телеведущий уверен, что певица очень странно повела себя после измены супруга.

По словам Андрея Малахова, актриса не общается с ним, однако он ждёт её звонка.

Ведущий программы "Прямой эфир" в интервью YouTube-каналу "Алёна, блин!" рассказал, что к нему обратилась Анастасия Шульженко с предложением рассказать о любовной связи с Сергеем Глушко. Журналист попытался пригласить на ток-шоу саму Королёву, которая отказалась прийти к нему на передачу, дав интервью Ксении Собчак.

Малахов выпустил передачу, посвященную измене Тарзана, из-за чего Королёва назвала его предателем.

При этом ведущий уверил, что по-прежнему хорошо относится к Королёвой.