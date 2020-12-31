Ирландский боец смешанных боевых искусств вëл себя развязно.
Спортсмен вальяжно расположился в кресле и положил ноги на стол Ивану Урганту.
"Хабиби, если ты думаешь, где меня найти…" — обратился боец к своему сопернику по рингу.
Потом Макгрегор учил Хрусталëва и Урганта ходить своей знаменитой походкой, при которой руки двигаются хаотично.
"Хабиб немного перестарался с Конором, парня инвалидом на голову сделал", — написали зрители.
"Он красавчик, умеет разогреть публику и преподнести себя с иронией. Уважаю!" — прокомментировали поведение эпатажного спортсмена в Сети.
Необычную идею выдвинул министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он уверен, что в вопросе двойного гражданства для украинцев нужно "запретить Россию".