Макгрегор нарывался на неприятности в шоу "Вечерний Ургант"

Ирландский боец смешанных боевых искусств вëл себя развязно.

Спортсмен вальяжно расположился в кресле и положил ноги на стол Ивану Урганту.

"Хабиби, если ты думаешь, где меня найти…" — обратился боец к своему сопернику по рингу.

Потом Макгрегор учил Хрусталëва и Урганта ходить своей знаменитой походкой, при которой руки двигаются хаотично.