В "Вечернем Урганте" устроили вечеринку в стиле Сан-Ремо

Звëзды спародировали знаменитый фестиваль итальянской песни.

Шоумены представили нечто искромëтное.

На стилизованном ретро-шоу зажигали Орнелла Бузи (Ольга Бузова), Джованни Дорни (Иван Дорн), Джулия Зиверти (Юлия Зиверт), Ида Галич, Дава, Александро Гудини (Александр Гудков), Нилетто Нилетти, Клаудия Кока, Даниэле Милохини (Данила Милохин), Джорджи Криди (Егор Крид) и другие.

Джовани Урганти (Иван Ургант) исполнил песню на итальянском языке из кинофильма "Карнавальная ночь" "Пять минут".

Все артисты были одеты в стиле 60-х.

Звëзды пели отечественные хиты, переделанные на итальянский манер.