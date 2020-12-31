Слова Виталины Цымбалюк-Романовской о плохом состоянии артиста подтвердили в клинике.
По словам, медика, Армен Борисович выглядел так, будто за ним плохо ухаживали.
"Он поступил к нам в очень запущенном состоянии: небритым, немытым, нестриженным. Мы корки запекшиеся на теле у него никак не могли размочить", — рассказала пожелавшая остаться неизвестной медсестра в беседе с KP. RU.
Сотрудница клиники вспоминает, что актёр не вполне осознавал, что с ним происходит и не понимал, что ему пытаются помочь. Всё свидетельствовало о том, что последние полгода жизни артист очень мучился.
"Пролежни были у него на спине и даже на пятках. Мы вызывали хирургов, они ему вырезали, но это было бесполезно, потому что пролежни при сахарном диабете — страшная вещь, они не заживают. Футболку на нем пришлось срезать ножницами", — объяснила сотрудница медучреждения, куда поступил Джигарханян перед смертью.
Необычную идею выдвинул министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он уверен, что в вопросе двойного гражданства для украинцев нужно "запретить Россию".