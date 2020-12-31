Медсестра, ухаживающая за Джигарханяном, рассказала о его мучениях

Слова Виталины Цымбалюк-Романовской о плохом состоянии артиста подтвердили в клинике.

По словам, медика, Армен Борисович выглядел так, будто за ним плохо ухаживали.

"Он поступил к нам в очень запущенном состоянии: небритым, немытым, нестриженным. Мы корки запекшиеся на теле у него никак не могли размочить", — рассказала пожелавшая остаться неизвестной медсестра в беседе с KP. RU.

Сотрудница клиники вспоминает, что актёр не вполне осознавал, что с ним происходит и не понимал, что ему пытаются помочь. Всё свидетельствовало о том, что последние полгода жизни артист очень мучился.