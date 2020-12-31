Актёр вскружил подписчикам голову.

Алексей Панин стал неожиданно проповедовать в своём Instagram-аккаунте буддизм.

"Будда говорил своим ученикам, что когда они достигнут внутреннего блаженства, им следует сразу же поблагодарить весь мир, потому что они не были одиноки на своем пути. Если бы не было восходов солнца, если бы не светила луна, или последовательность событий была немного изменена, они бы упустили бы это переживание. Да, это правда, именно они пережили это, но все вокруг было вовлечено в это, все существование сделало свой вклад в это. И эта связь, это космическое взаимодействие и есть астрология", — написал артист в своём микроблоге.