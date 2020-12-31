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Панин пытался достичь внутреннего блаженства необычным способом

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актёр вскружил подписчикам голову.

Панин пытался достичь внутреннего блаженства необычным способом

Алексей Панин стал неожиданно проповедовать в своём Instagram-аккаунте буддизм.

"Будда говорил своим ученикам, что когда они достигнут внутреннего блаженства, им следует сразу же поблагодарить весь мир, потому что они не были одиноки на своем пути. Если бы не было восходов солнца, если бы не светила луна, или последовательность событий была немного изменена, они бы упустили бы это переживание. Да, это правда, именно они пережили это, но все вокруг было вовлечено в это, все существование сделало свой вклад в это. И эта связь, это космическое взаимодействие и есть астрология", — написал артист в своём микроблоге.

Панин встал в центр Виргинской звезды (художественное изображение звезды с шестнадцатью лучами) и стал кружиться на месте.

Актёра потянуло на философию.

Будда никогда бы не сказал, — "Я стал просветленным". Он сказал бы: "Мир познал просветление посредством меня, наивысший свет известен миру через меня. Я всего лишь посредник. Я всего лишь перекресток, где встретились все дороги Мира", — написал Панин в своём микроблоге.

Подписчики стал предлагать журналистам варианты подачи информации.

"Варианта два, что напишут на это видео русские СМИ. Панин крутится, вырабатывает электричество, чтобы как-то выжить на чужбине… или Панин танцует на знаке НАТО, значит продался врагам с потрохами", — написали сетевые остряки.

Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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