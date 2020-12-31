Comedy Club анонсировал свою новогоднее представление под названием "Короли вечеринки".
Гарик Харламов опубликовал в Instagram фрагмент новогоднего шоу Comedy Club.
"Это новогодняя ночь на телеканале ТНТ. Этой ночью мы будем издеваться над резидентами Comedy Club", — сказал Тимур Родригез.
Комедианты играют в твистер, седлают искусственного быка и всячески дурачатся.
Публика неоднозначно восприняла новый формат всем известного шоу.
Подписчики Гарика начали троллить резидентов Comedy Club
"А вас разве не закрывают вместе с "Домом-2"?" — поинтересовались хейтеры.
"Скоро станете, как тухлый голубой огонёк", — делали зловещие предсказания злопыхатели.
Впрочем, многие признали, что будут смотреть этот выпуск, так как смотреть на ТВ больше нечего.
Необычную идею выдвинул министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он уверен, что в вопросе двойного гражданства для украинцев нужно "запретить Россию".