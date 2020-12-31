Comedy Club предсказали судьбу "тухлого новогоднего огонька"

Comedy Club анонсировал свою новогоднее представление под названием "Короли вечеринки".

Гарик Харламов опубликовал в Instagram фрагмент новогоднего шоу Comedy Club.

"Это новогодняя ночь на телеканале ТНТ. Этой ночью мы будем издеваться над резидентами Comedy Club", — сказал Тимур Родригез.

Комедианты играют в твистер, седлают искусственного быка и всячески дурачатся.

Публика неоднозначно восприняла новый формат всем известного шоу.

Подписчики Гарика начали троллить резидентов Comedy Club

"А вас разве не закрывают вместе с "Домом-2"?" — поинтересовались хейтеры. "Скоро станете, как тухлый голубой огонёк", — делали зловещие предсказания злопыхатели.

Впрочем, многие признали, что будут смотреть этот выпуск, так как смотреть на ТВ больше нечего.