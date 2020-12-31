Звезда TikTok рассказал о своей нелёгкой судьбе.
Даня Милохин на деле доказал, что в эпоху интернета пробиться к славе могут не только те, у кого есть деньги и поддержка влиятельных родственников.
Парень всего лишь за год стал мегапопулярен. С юношей спели дуэтом многие маститые шоумены (Филипп Киркоров, Николай Басков).
До своего сказочного взлёта жизнь Дани складывалась не очень радужно. До того как его с братом усыновили, парень десять лет провёл в детском доме.
Там, по словам юноши, бытовали довольно жестокие нравы.
"Нас там били, я не скрывал этого никогда. Специально били по щекам, чтобы синяков не оставалось. Но однажды удар был такой силы, что у меня посинела часть лица. После этого меня не пустили на мероприятие, чтобы никто этого не заметил", — рассказал Милохин в интервью для YouTube-канала Ксении Собчак.
Парень пояснил, что рукоприкладством занимались не воспитатели, а старшие воспитанники сиротского учреждения.
Переселившись в приёмную семью, мальчик с удивлением понял. что избиения не являются обязательной частью воспитательного процесса.
Необычную идею выдвинул министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он уверен, что в вопросе двойного гражданства для украинцев нужно "запретить Россию".