Даня Милохин рассказал об избиениях в детском доме

Звезда TikTok рассказал о своей нелёгкой судьбе.

Даня Милохин на деле доказал, что в эпоху интернета пробиться к славе могут не только те, у кого есть деньги и поддержка влиятельных родственников.

Парень всего лишь за год стал мегапопулярен. С юношей спели дуэтом многие маститые шоумены (Филипп Киркоров, Николай Басков).

До своего сказочного взлёта жизнь Дани складывалась не очень радужно. До того как его с братом усыновили, парень десять лет провёл в детском доме.

Там, по словам юноши, бытовали довольно жестокие нравы.

"Нас там били, я не скрывал этого никогда. Специально били по щекам, чтобы синяков не оставалось. Но однажды удар был такой силы, что у меня посинела часть лица. После этого меня не пустили на мероприятие, чтобы никто этого не заметил", — рассказал Милохин в интервью для YouTube-канала Ксении Собчак.

Парень пояснил, что рукоприкладством занимались не воспитатели, а старшие воспитанники сиротского учреждения.

Переселившись в приёмную семью, мальчик с удивлением понял. что избиения не являются обязательной частью воспитательного процесса.