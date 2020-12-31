Исхаков объяснил, почему не разрешил Гагариной вывозить дочь за рубеж

Бывший супруг певицы не пожелал отпускать дочь в сопровождении человека, "статус которого совершенно не ясен".

Единственной трибуной для публичный высказываний Исхаков по-прежнему оставляет лишь Instagram.

Дмитрий Исхаков объяснил, что по-прежнему придерживается позиции не обсуждать развод с экс-супругой, однако он решил прояснить ситуацию, которая касается интересов его дочери.

"Я был вынужден в интересах своего ребенка подать заявление на запрет выезда за пределы РФ в соответствии со своими правами и законом. Во-первых, меня никто не поставил в известность, что мой ребенок куда-то летит. Я узнал об этом от третьих лиц (Согласитесь, это само по себе дико. Со мной никто не советовался и ничего не обсуждал). Я отправил официальный запрос, в котором просил уточнить, в сопровождении кого, в каком составе, в какую страну, каким видом транспорта и на какой период времени наша дочь улетает. Ответа я не получил", — написал Исхаков в Instagram.

Фотографа напряг тот факт, что его ребёнка, кроме Полины Гагариной, будет сопровождать посторонний человек.