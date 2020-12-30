Пасынок Гафта рассказал о смерти артиста

Михаил Левитин-младший был рядом с народным артистом РСФСР в последние дни его жизни.

Сын Ольги Остроумовой рассказал, как умирал артист.

"Я до последнего общался с Валентином Иосифовичем, я его очень любил. Он угасал после июльского инсульта. Жизнь в нём теплилась, но едва-едва. Его хватало ненадолго, на полчаса в день. Это было внимательное, яркое общение", — рассказал режиссёр Левитин-младший в интервью "Комсомольской правде".

Медики, по словам Михаила, не скрывали от родственников и самого актёра, что дела Гафта плохи.

Валентин Иосифович понимал, что дни его сочтены и страдал от этого осознания.