Анна Брянская стала участницей массового ДТП.
Женщина сама рассказала о своём злоключении в Instagram.
Брянская опубликовала в сториз несколько видео с разбитым автомобилем Skoda. У машины разбиты бампер и фары, капот сильно смят. Экс-участница телестройки объяснила, что "просто стояла в пробке", поэтому не виновата в аварии.
"Как только все начали ехать, я не успела и метра проехать, как они влетели в мою машину", — написала Анна, однако вскоре удалила сообщение.
Брянская рассказала о травмированном носе, большом кровоподтёке на лице.
"Первые секунды я была без сознания и после идти не могла, и в глазах потемнело. Приехала "скорая", привела в чувства", — написала телезвезда.
В Нальчике в возрасте 21 года скончался сумоист Джамбулат Хатохов, в 2003 году вошедший в Книгу рекордов Гиннесса как самый крупный ребёнок в мире.