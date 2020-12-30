Бывшая участница "Дома-2" попала в серьёзную аварию

Анна Брянская стала участницей массового ДТП.

Женщина сама рассказала о своём злоключении в Instagram.

Брянская опубликовала в сториз несколько видео с разбитым автомобилем Skoda. У машины разбиты бампер и фары, капот сильно смят. Экс-участница телестройки объяснила, что "просто стояла в пробке", поэтому не виновата в аварии.

"Как только все начали ехать, я не успела и метра проехать, как они влетели в мою машину", — написала Анна, однако вскоре удалила сообщение.

Брянская рассказала о травмированном носе, большом кровоподтёке на лице.